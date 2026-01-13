WRE 18-55 (sans batterie)
Le désherbeur sans fil WRE permet d'enlever la mousse de toutes les surfaces dures de votre jardin comme les dalles composites, les pavés…
Le désherbeur WRE 18-55 est la solution prête à l’emploi pour éliminer efficacement, sans effort et sans produits chimiques la mousse et les mauvaises herbes de vos allées et autres surfaces. Il nettoie facilement les joints et les surfaces difficiles d’accès grâce à sa brosse rotative en nylon. Le WRE 4 est compact et très mobile grâce à sa batterie Power 18 V, avec affichage en temps réel de l’autonomie.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse en nylonPoils en nylon spécialement alignés et vitesse de rotation élevée de la brosse pour l'élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes.
Assistance de proximitéL'hémisphère rotatif à 360° au niveau du capuchon favorise une position de travail optimale et sans effort.
La brosse peut être changée facilement sans outilPour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.
Tête pivotante
- Les angles peuvent être réglés individuellement pour s'adapter aux différentes situations de nettoyage et aux personnes de différentes tailles.
Poignée télescopique en aluminium
- Permet une position de travail verticale, même pour les personnes de différentes tailles.
Design ergonomique de la poignée
- Permet une position de travail optimale pour éviter les douleurs au dos
Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée
- Pour un rangement ou un accrochage simple
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Garantit une mobilité et une flexibilité maximales.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|2300 - 2800
|Diamètre de la brosse (mm)
|180
|Matériel des poils de la brosse
|Nylon
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids avec emballage (kg)
|4,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Couronne de poils: 2 Pièce(s)
Équipement
- Protection anti-éclaboussures
- Position parking
- Poignée télescopique en aluminium
- Crochet de stockage
- Interrupteur de sécurité
Videos
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Herbes
- Surfaces en pierre
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine WRE 18-55 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.