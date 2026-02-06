Le désherbeur WRE 18-55 est la solution prête à l’emploi pour éliminer efficacement, sans effort et sans produits chimiques la mousse et les mauvaises herbes de vos allées et autres surfaces. Il nettoie facilement les joints et les surfaces difficiles d’accès grâce à sa brosse rotative en nylon. Le WRE 4 est compact et très mobile grâce à sa batterie Power 18 V, avec affichage en temps réel de l’autonomie. Ce produit est livré avec un chargeur standard 18V, une batterie POWER 18V et 2 couronnes en nylon.