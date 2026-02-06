Filtre fin pour VCS 3 Nano
Pour un air pur et des performances puissantes et durables de votre aspirateur sans fil : filtre les particules les plus fines présentes dans l'air et protège le moteur.
Partie intégrante du système de filtration avancé à plusieurs niveaux, composé d'un filtre principal, d'un filtre fin et d'un filtre HEPA, ce filtre fin élimine efficacement les plus petites particules de poussières avant même qu'elles n'atteignent le filtre HEPA. Cela garantit une propreté maximale et un climat intérieur plus sain. Pour des performances optimales constantes, nous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre en secouant la poussière et en utilisant une brosse douce si nécessaire. Remplacez le filtre fin tous les six mois pour maintenir une puissance d'aspiration élevée.
Caractéristiques et avantages
Matériau filtrant de haute qualité
- Assure une capture maximale des particules, et par conséquent un nettoyage plus approfondi et un air plus pur dans votre maison.
Taille optimisée
- Permet un remplacement rapide et simple du filtre sans perte de temps.
Nettoyage facile en secouant ou en brossant
- Permet de gagner du temps et d'économiser des efforts lors de l'entretien de l'aspirateur à batterie.
Protège le moteur contre la poussière et l'usure
- Prolonge la durée de vie de l'aspirateur sans fil et garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|50 x 50 x 119