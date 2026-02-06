Partie intégrante du système de filtration avancé à plusieurs niveaux, composé d'un filtre principal, d'un filtre fin et d'un filtre HEPA, ce filtre fin élimine efficacement les plus petites particules de poussières avant même qu'elles n'atteignent le filtre HEPA. Cela garantit une propreté maximale et un climat intérieur plus sain. Pour des performances optimales constantes, nous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre en secouant la poussière et en utilisant une brosse douce si nécessaire. Remplacez le filtre fin tous les six mois pour maintenir une puissance d'aspiration élevée.