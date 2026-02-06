Filtre HEPA pour VCS 3 Nano
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) élimine de manière fiable les particules les plus fines de l'air évacué par l'aspirateur et garantit un air ambiant nettement plus pur.
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) filtre avec une efficacité maximale les particules de saleté les plus fines telles que le pollen, les allergènes et la poussière présentes dans l'air évacué par votre aspirateur. Grâce à sa grande capacité de filtration, l'air évacué après l'aspiration est souvent plus pur que l'air ambiant. Pour des performances et une hygiène optimales, nous recommandons de remplacer le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Filtrage HEPA selon la norme EN 1822:1998
- Garantit les normes de filtration les plus élevées et élimine de manière fiable les particules les plus fines telles que les particules de poussière, le pollen et les allergènes.
- Assure un air intérieur plus sain, idéal pour les personnes souffrant d'allergies.
Matière de haute qualité
- Longue durée de vie du produit.
Manipulation simple et retrait du filtre
- Fixation à baïonnette pour un remplacement rapide et facile du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|89 x 89 x 35