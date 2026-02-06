Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) filtre avec une efficacité maximale les particules de saleté les plus fines telles que le pollen, les allergènes et la poussière présentes dans l'air évacué par votre aspirateur. Grâce à sa grande capacité de filtration, l'air évacué après l'aspiration est souvent plus pur que l'air ambiant. Pour des performances et une hygiène optimales, nous recommandons de remplacer le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) une fois par an.