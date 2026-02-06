Pour avoir une atmosphère particulièrement saine après l'utilisation de notre aspirateur à main CVH 2, faites confiance au filtre hautes performances HEPA 12 (EN 1822:1998). Ce dernier élimine de manière sûre et fiable jusqu'à 99,5 % des particules, même les plus fines de seulement 0,3 µm, des spores fongiques et des bactéries ou des allergènes, tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l'air ambiant aspiré. Pour un résultat optimal, nettoyer le filtre toutes les 2 semaines et le remplacer tous les 6 mois.