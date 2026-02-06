Filtres pour CVH 2-4, CVH 2 et CVH 3
Notre filtre hautes performances HEPA 12 élimine de manière fiable 99,5 % des particules fines, spores fongiques, bactéries et allergènes, tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l'air rejeté (EN 1822:1998).
Pour avoir une atmosphère particulièrement saine après l'utilisation de notre aspirateur à main CVH 2, faites confiance au filtre hautes performances HEPA 12 (EN 1822:1998). Ce dernier élimine de manière sûre et fiable jusqu'à 99,5 % des particules, même les plus fines de seulement 0,3 µm, des spores fongiques et des bactéries ou des allergènes, tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l'air ambiant aspiré. Pour un résultat optimal, nettoyer le filtre toutes les 2 semaines et le remplacer tous les 6 mois.
Caractéristiques et avantages
Élimine les particules, les spores fongiques, les bactéries et les allergènes tels que les déjections d'acariens et le pollen
Facile et rapide à remplacer
Longue durée de vie grâce à un brossage régulier
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|104 x 52 x 45
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs