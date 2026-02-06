Particulièrement flexible grâce à la batterie interchangeable : l'aspirateur à main CVH 2-4 est toujours prêt à l'emploi et à portée de main pour aspirer dans la cuisine, le salon, la chambre ou l'habitacle d'un véhicule. Il élimine facilement les saletés telles que les miettes, les cheveux et la poussière. La buse plate 2-en-1 assure la propreté des surfaces sensibles et des endroits difficiles d'accès. Léger et compact, l'aspirateur permet une utilisation ergonomique et hygiénique sans contact avec la saleté. Un système de filtrage à deux niveaux garantit un air rejeté propre. Batterie Kärcher 4 V interchangeable non incluse dans la livraison. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power de 4 V.