CVH 2-4
Pour en finir avec la poussière et les miettes : l'aspirateur à main CVH 2-4 fonctionne avec une batterie interchangeable de 4 V et est toujours à portée de main. Batterie et chargeur non inclus.
Particulièrement flexible grâce à la batterie interchangeable : l'aspirateur à main CVH 2-4 est toujours prêt à l'emploi et à portée de main pour aspirer dans la cuisine, le salon, la chambre ou l'habitacle d'un véhicule. Il élimine facilement les saletés telles que les miettes, les cheveux et la poussière. La buse plate 2-en-1 assure la propreté des surfaces sensibles et des endroits difficiles d'accès. Léger et compact, l'aspirateur permet une utilisation ergonomique et hygiénique sans contact avec la saleté. Un système de filtrage à deux niveaux garantit un air rejeté propre. Batterie Kärcher 4 V interchangeable non incluse dans la livraison. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power de 4 V.
Caractéristiques et avantages
Kärcher Battery Power 4 V : batterie interchangeable disponible en optionFlexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire. Durable, fiable et performant grâce à la cellule Li-Ion. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Compact, simple et immédiatement prêt à l'emploiToujours prêt à l'emploi et polyvalent à utiliser grâce aux accessoires pratiques.
Système de filtration à deux niveauxUltra efficace : préfiltre à tamis en acier pour les gros déchets, filtre fin pour que l'air rejeté soit propre.
Puissance de nettoyage élevée
- Puissance d'aspiration optimale pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Cuve (l)
|0,15
|Puissance absorbée (W)
|54
|Autonomie en mode Max. (min)
|10
|Voltage (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|359 x 76 x 77
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Buse de fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés
- Intérieur des véhicules
Accessoires
