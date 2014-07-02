Jeu de chifonnettes ( 3 bonn. + 2 serpil
2 serpillières, 3 chiffons en éponge pour suceur à main
Le jeu de chiffonnettes contient 2 serpillières pour la buse de sol alvéolée, 3 bonnettes pour le suceur à main. Elles sont fortement absobantes et ne laisse pas de peluches sur la surface. Elle sont idéales pour nettoyer le PVC, le linoléum, le carrelage, la pierre.
Caractéristiques et avantages
Serpillère pour sol en coton de haute qualité.
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Lavage à 60°C en machine possible.
Serpillère en coton de haute qualité pour buse à main
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Lavage à 60°C en machine possible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|265 x 65 x 200
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Carrelages
- Cabine de douche/baignoire
- Plaque de cuisson
- Hottes d'aspiration
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Sols durs