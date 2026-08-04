Kit accessoires RCV 5
Le kit d'accessoires pour l'aspirateur robot RCV 5 comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Pour des résultats de nettoyage parfaits comme au premier jour : le kit d'accessoires permet à l'aspirateur robot RCV 5 de nettoyer comme un nouvel appareil. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer. Cela prolonge la durée de vie du RCV 5 et garantit des performances de nettoyage optimales comme au premier jour. Le kit comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|190 x 125 x 82