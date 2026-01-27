Le RCV 5 Comfort combine l'intelligence artificielle avec un système à double laser et une caméra pour détecter les obstacles tels que les câbles ou les chaussures et les contourner en toute sécurité. Une fois lancé, le robot commence à aspirer de manière autonome : les saletés sèches sont acheminées de manière fiable vers le bac à déchets grâce à une brosse rotative, des brosses latérales et un ventilateur puissant. Un capteur ultrasonique détecte les tapis et active le mode d'aspiration puissant Auto Boost. En option, le RCV 5 peut être équipé d'une unité d'essuyage afin de pouvoir également nettoyer les sols. En mode nettoyage, le robot évite automatiquement les tapis. Le RCV 5 crée une carte de la pièce qui peut être personnalisée dans l'application. Cela vous permet de définir les zones qui doivent être uniquement aspirées ou uniquement nettoyées. Le robot est activé par l'application, selon un programme prédéfini ou en appuyant sur un bouton. L'état du nettoyage peut être suivi dans l'application. En cas de problème, le RCV 5 envoie des notifications par sortie vocale. Une fois sa tâche terminée, il retourne automatiquement à la station de recharge intelligente et de vidageautomatique, où il vide automatiquement le bac à poussière et recharge sa batterie.