RCV 5 Comfort
Le RCV 5 Comfort utilise la navigation LiDAR, l'IA et un système à double laser pour contourner les obstacles. Il aspire les tapis et les sols durs de manière autonome et peut même passer la serpillière.
Le RCV 5 Comfort combine l'intelligence artificielle avec un système à double laser et une caméra pour détecter les obstacles tels que les câbles ou les chaussures et les contourner en toute sécurité. Une fois lancé, le robot commence à aspirer de manière autonome : les saletés sèches sont acheminées de manière fiable vers le bac à déchets grâce à une brosse rotative, des brosses latérales et un ventilateur puissant. Un capteur ultrasonique détecte les tapis et active le mode d'aspiration puissant Auto Boost. En option, le RCV 5 peut être équipé d'une unité d'essuyage afin de pouvoir également nettoyer les sols. En mode nettoyage, le robot évite automatiquement les tapis. Le RCV 5 crée une carte de la pièce qui peut être personnalisée dans l'application. Cela vous permet de définir les zones qui doivent être uniquement aspirées ou uniquement nettoyées. Le robot est activé par l'application, selon un programme prédéfini ou en appuyant sur un bouton. L'état du nettoyage peut être suivi dans l'application. En cas de problème, le RCV 5 envoie des notifications par sortie vocale. Une fois sa tâche terminée, il retourne automatiquement à la station de recharge intelligente et de vidageautomatique, où il vide automatiquement le bac à poussière et recharge sa batterie.
Caractéristiques et avantages
Lavage humidePour des résultats de nettoyage meilleurs, la RCV 5 peut également effectuer un nettoyage humide. Si nécessaire, utilisez pad et sa bonnette en microfibres, remplissez le réservoir d'eau propre et vous êtes prêt à partir. Le RCV 5 peut être utilisé soit pour le nettoyage à sec seul, soit pour le nettoyage humide seult, soit avec les deux options ensemble dans le mode de nettoyage combiné.
Navigation précise grâce à l'intelligence artificielleGrâce à une navigation LiDAR rapide et robuste, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, assurant la meilleure orientation possible pour des déplacements de nettoyage fiables, même dans l'obscurité. Le double capteur laser et la caméra du robot lui permettent même de reconnaître des objets petits ou plats qui sont trop petits pour le système LiDAR (par exemple, des chaussures, des chaussettes ou des câbles). Si le système à double caméra laser détecte des obstacles, il les intègre à la carte. Le robot les contourne par une manœuvre de navigation intelligente, évitant ainsi de se bloquer ou de causer des dommages.
Vidange automatique de la poussièreLe vidage automatique régulier du bac à poussière prolonge considérablement l'autonomie de nettoyage du RCV 5. Le bac à poussière du RCV 5 n'a pas besoin d'être vidé manuellement, ce qui élimine tout contact avec la poussière et la saleté. Le vidage régulier du bac à poussière garantit que la puissance d'aspiration du RCV 5 reste toujours élevée.
Détection des tapis et auto boost
- Le RCV 5 détecte automatiquement les tapis et moquettes à l'aide d'un capteur à ultrasons et les affiche sur la carte de l'application.
- Si le nettoyage humide est activé, le robot évite les les tapis et moquettes détectés et les contourne.
- La fonction Auto Boost augmente la puissance d'aspiration sur les tapis et moquettes selon les besoins, pour des résultats de nettoyage optimaux.
Réglage des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage dans l'application, pour les différentes zones des pièces (par exemple, la puissance d'aspiration ou le volume d'eau, le nombre de nettoyages par surface).
Commande facile de l'application avec WLAN
- L'application permet d'adapter de nombreux paramètres en fonction des préférences et besoins de chacun.
- Grâce à l'application, vous pouvez configurer le robot de nettoyage RCV 5 et le contrôler depuis n'importe quel endroit. Même si vous n'êtes pas chez vous.
- Des informations sur l'état actuel de l'appareil et un affichage de la progression du nettoyage en cours sont disponibles via l'appli.
Une cartographie précise avec des options de personnalisation variées
- L'application peut stocker plusieurs cartes, par exemple pour plusieurs étages.
- Il est possible de définir des zones où vous ne souhaitez pas que le robot aille nettoyer (par exemple, les grattoirs pour chats, les aires de jeu dans les chambres d'enfants ou les obstacles que le robot ne peut pas contourner).
- Définition des zones sélectionnées qui doivent être nettoyées plusieurs fois, nettoyées en utilisant un mode de nettoyage intensif ou nettoyées avec plus d'eau.
Sortie vocale
- Toujours bien informé : le RCV 5 utilise sa sortie vocale pour fournir des informations importantes et partager l'état actuel de fonctionnement.
- Si le robot aspirateur RCV 5 a besoin d'aide ou d'un dépannage, dans de nombreuses situations, il vous le dira par sa sortie vocale.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher accorde une grande importance à la protection des données et veille scrupuleusement à ce que toutes les exigences légales applicables en la matière soient respectées.
- L'ensemble du transfert de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur et balai robotisés s'effectue via un nuage sur des serveurs situés en Allemagne uniquement.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Sac filtrant en ouate
- Le sac filtrant en polaire retient efficacement la poussière et les saletés.
- La saleté est éliminée facilement et de manière hygiénique.
- Lorsque le sac filtrant en polaire est retiré de la station, il se referme automatiquement. Ainsi, les saletés restent bien à l'intérieur du sac et la poussière ne s'échappe pas lors du remplacement du sac.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Temps de charge de la batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Durée de fonctionnement par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à poussières (ml)
|330
|Réservoir d'eau douce (ml)
|240
|Puissance d'aspiration (Pa)
|5000
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|66
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids de l'aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3,9
|Poids avec emballage (kg)
|12,5
|Hauteur de l'aspirateur robot (mm)
|97
|Diamètre du robot (mm)
|350
|Dimensions, station de charge (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Inclus dans la livraison
- Brosse de nettoyage
- Brosse latérale: 2 x
- Filtre: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de nettoyage
- Chiffon d'essuyage: 2 x
- Bac à poussières
- Réservoir d'eau douce
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de tapis
- Station de recharge et d'aspiration
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Sortie vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Capteur laser et caméra
- Programme de minuterie: plusieurs minuteries possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Système automatique/ Spot
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Sur les tapis à poils ras
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine RCV 5 Comfort
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.