Kit antibélier pour HDS M/S
Se monte sur l’appareil afin d’amortir d’éventuels coups de bélier et protéger ainsi la tuyauterie de l’appareil.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|1
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