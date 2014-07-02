Kit d’adaptation de roues pour HDS 1000 BE/DE
Les roues à pneumatiques assurent une grande maniabilité.
Pratique, le kit roues à pneumatiques est destiné aux modèles de nettoyeur haute pression HDS 1000 BE ou HDS 1000 DE et garantit une manoeuvrabilité nettement améliorée.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|8,9
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