Kit d’adaptation de surveillance de flamme pour HDS M/S
Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. En cas d’extinction de la flamme, l’alimentation en carburant est interrompue.
Sécurité renforcée grâce au contrôle de flamme ABS pour HDS Intensiv : Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. Si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant s'interrompt automatiquement.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
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