Kit de nettoyage de sol EasyFix pour SC 1
La propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage de sol EasyFix, le nettoyeur à vapeur manuel SC 1 se transforme en un éclair en un mop à vapeur 2 en 1.
Passer d’un nettoyeur à vapeur manuel à un mop à vapeur 2 en 1 en quelques secondes : c’est possible avec le set de nettoyage de sol pratique EasyFix pour le SC 1. Il suffit d’attacher la serpillère en microfibres au suceur à main EasyFix grâce aux velcros puis de fixer le suceur au SC 1 grâce aux deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m) pour entreprendre un nettoyage en profondeur des sols durs. Le set de nettoyage de sol EasyFix est livré en standard avec le SC 1 EasyFix.
Caractéristiques et avantages
Le set de nettoyage des sols EasyFix s'adapte au SC 1
- La buse de sol EasyFix peut être installée rapidement et sans efforts sur l'appareil, de même que les tubes du nettoyeur vapeur.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|517 x 43 x 40
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages