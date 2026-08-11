Lance d'arrosage variable VJ 24 portable 360°
Lance d'arrosage variable avec joint flexible ajustable à 360° : la VJ 24 portable pour le KHB 5 Battery est idéale pour le nettoyage des zones difficiles à atteindre.
Les zones difficiles à atteindre ne seront plus un obstacle, grâce à la lance d'arrosage variable VJ 24 portable avec joint flexible ajustable à 360°. Le tube rallonge assure un travail ergonomique et protège l'utilisateur contre les éclaboussures grâce à la distance supplémentaire. En outre, le raccord Quick Connect entre la tête de buse et le tube rallonge permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire pour nettoyeur portable d'une seule main. La VJ 24 portable est compatible avec le nettoyeur à pression sans fil KHB 5 Battery.
Caractéristiques et avantages
Joint flexible
- Tête orientable à 360°.
Avec tube rallonge
- Pour un travail ergonomique.
Jet plat à 25°
- Nettoyage en profondeur et efficace.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|512 x 59 x 43
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Bac à fleurs
- Poubelles
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
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