Les zones difficiles à atteindre ne seront plus un obstacle, grâce à la lance d'arrosage variable VJ 24 portable avec joint flexible ajustable à 360°. Le tube rallonge assure un travail ergonomique et protège l'utilisateur contre les éclaboussures grâce à la distance supplémentaire. En outre, le raccord Quick Connect entre la tête de buse et le tube rallonge permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire pour nettoyeur portable d'une seule main. La VJ 24 portable est compatible avec le nettoyeur à pression sans fil KHB 5 Battery.