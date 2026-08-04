L'appareil complet pour toutes les applications: la lance 3-en-1 Multi Jet de Kärcher offre un jet plat à haute pression réglable en continu, un jet rotatif et un jet à détergent dans une seule lance. Le jet approprié est sélectionné en tournant tout simplement la lance. La pression peut facilement être réglée à l'aide des boutons sur le poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power. Convient aux nettoyeurs haute pression Home & Garden de Kärcher des séries K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus à partir de 2017.