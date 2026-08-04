Nouvelle buse FC 5 (jaune)

Tête FC 5 jaune au diamètre d’aspiration élargi pour une récupération optimale de l’eau sale de des petites saletés du quotidien.

Caractéristiques et avantages
Ramasse-fils intégré
  • Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
  • Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
  • Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications

Données techniques

Couleur Jaune
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 300 x 100 x 34
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme