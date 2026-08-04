Raclette spéciale petits carreaux pour WV 6 et WV 7
Parfait pour les fenêtres en treillis et autres petites surfaces vitrées : la buse d'aspiration étroite pour le WV 6 et WV 7 d'une largeur de 170 mm.
Avec une largeur de 170 mm, la raclette petits carreaux est particulièrement bien adaptée au nettoyage des fenêtres en treillis et autres petites surfaces de fenêtres qui ne peuvent pas être nettoyées par des buses d'aspiration plus grandes sans effort supplémentaire.
Caractéristiques et avantages
Forme étroite
Remplacement aisé
- Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire