Rotabuse, petit, 030

Caractéristiques et avantages
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
  • Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
  • Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
  • Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 180
Pression (bar) max. 180
Température (°C) max. 60
Taille de buse ( ) 30
Taille petit
Filetage du raccord EASY!Lock
Couleur Anthracite
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 90 x 57 x 57
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme