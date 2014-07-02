Sachet filtre papier WD 2 & WD 2 & A 20xx (5 pcs)
Sachet filtre papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation optimale des poussières fines. Contient 5 sachets filtre papier.
Sachet filtre papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation optimale des poussières fines. Contient 5 sachets filtre papier.
Caractéristiques et avantages
Deux couches
- Résistance à la déchirure
- Excellente capacité de filtration
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|240 x 120 x 7
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche