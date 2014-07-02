Sachet filtre papier WD 2 & WD 2 & A 20xx (5 pcs)

Sachet filtre papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation optimale des poussières fines. Contient 5 sachets filtre papier.

Caractéristiques et avantages
Deux couches
  • Résistance à la déchirure
  • Excellente capacité de filtration
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur marron
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 240 x 120 x 7
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Saleté sèche