Set de rechange buses T-Racer (jaune - K 6 et 7)
Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses jaunes pour les appareils des gammes K6 et K7 (T 300 et T 400).
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Extrêmement durable et de qualité supérieure
Haute pression - jet plat
- Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|90 x 125 x 30