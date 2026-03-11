Set de rechange buses T-Racer (jaune - K 6 et 7)

Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses jaunes pour les appareils des gammes K6 et K7 (T 300 et T 400).

Buses de rechange de qualité supérieure pour T-Racer, jaunes. Convient aux appareils des séries K6 et K7 (T 300, T 400).

Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
  • Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
  • Extrêmement durable et de qualité supérieure
Haute pression - jet plat
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
  • Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Dimensions (L × l × H) (mm) 90 x 125 x 30
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme