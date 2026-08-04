Set suceur de sol EasyFix
Avec système pratique de velcros et serpillère en microfibres adaptée : le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la serpillère sans toucher la saleté.
Le suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur est fourni avec une serpillère en microfibres adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillère en microfibres au suceur de sol : il suffit d’appuyer la serpillère sur le suceur de sol EasyFix et c’est fait ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillère en microfibres peut être retirée du suceur de sol EasyFix sans toucher la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillère et d’enlever le suceur de sol en le dirigeant vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Fixation facile de la serpillère sur le suceur de sol EasyFix par simple poussée.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|314 x 177 x 97
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages