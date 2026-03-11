La lance Vario Power permet de passer d'un jet d'application du détergent à basse pression au jet à haute pression avec réglage de la pression en continu, en tournant tout simplement la lance. Idéal pour tou travaiil de nettoyage autour de la maison et dans le jardin, comme les murs, les allées, les clôtures et les voitures. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 7.