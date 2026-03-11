VP 180 Lance Vario Power (K 6/7 type)
Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.
La lance Vario Power permet de passer d'un jet d'application du détergent à basse pression au jet à haute pression avec réglage de la pression en continu, en tournant tout simplement la lance. Idéal pour tou travaiil de nettoyage autour de la maison et dans le jardin, comme les murs, les allées, les clôtures et les voitures. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 7.
Caractéristiques et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Jet détergent à basse pression
- Réglage de la pression en continu – d'un jet détegent à basse pression à un jet à haute pression.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|448 x 47 x 47
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façade
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin