XH Q Rallonge tuyau HP 10 m tous les K pistolet Clips
Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre l’appareil et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.
Rallonge pour tuyau haute pression de 10 m pour une flexibilité améliorée en utilisant des nettoyeurs haute pression. Se monte simplement entre la poignée-pistolet avec connecteur clip et le tuyuau haute pression pour un travail facilité. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Rallonge pour tuyau pour des pressions jusqu'à 160 bar et des températures jusqu'à 60 °C. Le rallonge convient également à une utilisation chimique. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Home & Garden des séries K2 – K7.
Caractéristiques et avantages
Tuyau rallonge de 10 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile
- Longue durée de vie
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Extrêmement durable et de qualité supérieure
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,3
|Poids avec emballage (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 220 x 75