Rallonge pour tuyau haute pression de 10 m pour une flexibilité améliorée en utilisant des nettoyeurs haute pression. Se monte simplement entre la poignée-pistolet avec connecteur clip et le tuyuau haute pression pour un travail facilité. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Rallonge pour tuyau pour des pressions jusqu'à 160 bar et des températures jusqu'à 60 °C. Le rallonge convient également à une utilisation chimique. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Home & Garden des séries K2 – K7.