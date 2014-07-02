KM 70/20 C
Malheureusement, le produit désiré ne fait plus partie de notre gamme de produits actuels. Ses accessoires, détergents et instructions sont toujours disponibles.Aller à la gamme actuelle de produits.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine KM 70/20 C
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.
RÉCOMPENSES
« Best of » du magazine « Heimwerker Praxis » 2014
Notre balayeuse KM 70/20 C a été sélectionnée par le magazine « HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 » parmi les produits phares du secteur de l'outillage.
« Bestes Werkzeug 2014 » (Meilleur outil 2014)
La balayeuse KM 70/20 C a reçu le prix du « BESTES WERKZEUG 2014 » (Meilleur outil 2014) du magazine « Heimwerker Praxis ».