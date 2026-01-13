Programmateur WT 5
Le programmateur WT 5 met en marche et arrête l'arrosage du jardin de façon complètement indépendante. Le temps et la durée de l'arrosage peuvent être programmés précisément comme désiré.
Le programmateur WT 5 contient quatres modes à sélectionner: un arrosage automatique, un arrosage manuel, un arrosage par compte à rebours et une interruption de 24 heures. Dans le mode d'un arrosage automatique, le programmateur WT 5 garantit un arrosage exactement comme vous voulez, aux moments programmes avec la durée d'arrosage programmée auparavent. Le programma d'arrosage peut être activé pour chaque jour de la semaine et peut parcourir jusqu'à deux cycles par jour (le matin et/ou le soir). La durée maximale d'arrosage est 120 minutes. L'arrosage manuel peut être activaté à chaque instant. Dans le mode par compte à rebours, le ST 5 exécute l'arrosage pour une période définie et arrête l'arrosage de façon automatique à la fin de cette période. L'interruption de 24 heures permet aux utilisateurs d'interrompre le programme d'arrosage automatique pour 24 heures au maximum. Ce mode peut
Caractéristiques et avantages
Programmation précise à la journée, démarrage et durée de l'arrosage à la minute près (2 arrosages par jour)Arrosage précis: idéal pour l'arrosage des zones ayant des restrictions d'eau
Ecran détachableFacilement programmable
Indication du niveau de ba latterie et fonction de rangement de la batterie de remplacementLe contrôle de la fonctionnalité et de la programmation est maintenu après que la batterie soit remplacée.
Marche/Arrêt automatique
- Arrosage régulier et facile
Utilisation manuel du programmateur
- Arrêt de l'eau à court terme
Démarrage de l'arrosage précis
- Arrosage flexible unique avec arrêt automatique.
Fonction pause de l'arrosage
- Interruption de l'arrosage pendant 24h
Sécurité : quand la batterie est vide, la valve et l'écoulement d'eau sont arrêtés
- Utilisation de la minuterie en cas d'absence
Raccord d'eau librement rotatif
- Installation facile sur le robinet
Durée d'arrosage maximale de 120 min
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|G3/4 + G1
|Pression maximum (bar)
|10
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|112 x 125 x 129
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Inclus dans la livraison
- Batteries incluses: non
Équipement
- Débit d'eau programmable: 1 Pièce(s)
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: 1 x Pile 9 V
Videos
Domaines d'utilisation
- Arrosage
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Programmateur WT 5
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.