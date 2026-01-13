Le programmateur WT 5 contient quatres modes à sélectionner: un arrosage automatique, un arrosage manuel, un arrosage par compte à rebours et une interruption de 24 heures. Dans le mode d'un arrosage automatique, le programmateur WT 5 garantit un arrosage exactement comme vous voulez, aux moments programmes avec la durée d'arrosage programmée auparavent. Le programma d'arrosage peut être activé pour chaque jour de la semaine et peut parcourir jusqu'à deux cycles par jour (le matin et/ou le soir). La durée maximale d'arrosage est 120 minutes. L'arrosage manuel peut être activaté à chaque instant. Dans le mode par compte à rebours, le ST 5 exécute l'arrosage pour une période définie et arrête l'arrosage de façon automatique à la fin de cette période. L'interruption de 24 heures permet aux utilisateurs d'interrompre le programme d'arrosage automatique pour 24 heures au maximum. Ce mode peut