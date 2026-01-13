Arroseur oscillant OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²

Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Rangement facile : ne prend pas de place

Caractéristiques et avantages
Arroseur oscillant OS 3.220: Ajustement de la portée
Ajustement de la portée
Arrosage précis
Arroseur oscillant OS 3.220: Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée
Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée
Pour un rangement ou un accrochage simple
Arroseur oscillant OS 3.220: Aiguille de nettoyage incluse
Aiguille de nettoyage incluse
Pour un nettoyage facile des buses
Appareil très durable
  • Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Spécifications

Données techniques

Surface d’arrosage 2 bars 45 - 120 m²
Surface d’arrosage 4 bars 80 - 220 m²
Largeur du jet (2 bar) (m) 9
Largeur du jet (4 bar) (m) 13
Couverture de la zone (2 bar) (m) 5 - 14
Couverture de la zone (4 bar) (m) 6 - 17
Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 450 x 136 x 86
Arroseur oscillant OS 3.220
Arroseur oscillant OS 3.220
Arroseur oscillant OS 3.220
Arroseur oscillant OS 3.220
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
  • Pelouse
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Arroseur oscillant OS 3.220

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.