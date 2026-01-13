Arroseur oscillant OS 3.220
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²
Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Rangement facile : ne prend pas de place
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portéeArrosage précis
Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignéePour un rangement ou un accrochage simple
Aiguille de nettoyage inclusePour un nettoyage facile des buses
Appareil très durable
- Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|45 - 120 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|80 - 220 m²
|Largeur du jet (2 bar) (m)
|9
|Largeur du jet (4 bar) (m)
|13
|Couverture de la zone (2 bar) (m)
|5 - 14
|Couverture de la zone (4 bar) (m)
|6 - 17
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pelouse
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Arroseur oscillant OS 3.220
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.