Les demandes les plus complexes nécessitent des matériaux de la plus haute qualité. Le pistolet d'arrosage en métal Premium est non seulement très maniable, mais il est également extrêmement robuste et durable grâce à sa finition métallisée. La poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, impressionne grâce à son confort d'opération individuel qui est uniquement offert par Kärcher. Le débit d'eau peut être réglé selon la demande avec une seule main, à l'aide de la vanne de contrôle. En plus, le pistolet d'arrosage en métal Premium est équipé de 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Ces jets peuvent être ajustés en continu selon les souhaits. Par exemple, pour l'arrosage de parterres de fleurs et de plantes ou pour l'élimination de gros déchets des terrasses ou des meubles de jardin. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.