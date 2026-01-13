Raccord réparateur laiton 15-19mm

La ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.

Laiton : pour un usage intensif - Connection facile : pour réparer un tuyau endommagé ou pour raccorder 2 tuyaux de 15 et/ou 19 mm de diamètre

Caractéristiques et avantages
En laiton
  • Matériel durable et robuste
Raccord pour tuyau d'arrosage
  • Pour la connexion de deux tuyaux ou pour réparer un tuyau endommagé
Raccordement avec des tuyaux 1/2" et 3/4"
  • Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications

Données techniques

Diamètre 3/4″
Couleur laiton
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 48 x 38 x 38
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
  • Pour l'arrosage de tous types de jardin
  • Pour l'arrosage des jardinières
  • Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
  • Appareils et outils de jardinage