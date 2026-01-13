Set spirale d'arrosage 10m
Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …
Ce set spirale d’arrosage est idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping … Grâce à un adaptateur, il est possible de le connecter au robinet d’une maison. Il est également doté d’un pistolet multifonction, et d’un nez de robinet G ¾.
Caractéristiques et avantages
Après utilisation le tuyau reprend sa forme compacte
- Stockage pratique pour un rangement ordonnée
Tuyau spiralé résistant aux UV et à la corrosion (10 m)
- Ne nuit pas à la santé
Pistolet multi-fonctions avec 4 formes de jets
Raccord de tuyau résistant aux plis
Raccord de tuyau avec Aqua Stop
Nez de robinet G3/4
Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexible, pas de traînage d'arrosoirs lourds d'eau
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 95 x 95
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Équipement
- Jet conique
- Jet crayon
- Jet large pour arrosage
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage
Trouver des pièces détachées d'origine Set spirale d'arrosage 10m
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.