Set spirale d'arrosage Plus 10m

Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …

Ce set spirale d’arrosage est idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping … Grâce à un adaptateur, il est possible de le connecter au robinet d’une maison. Il est également doté d’un pistolet multifonction et d’une fixation murale pour qu’il soit toujours à portée de main.

Caractéristiques et avantages
Raccord de tuyau résistant aux plis
Raccord de tuyau avec Aqua Stop
Nez de robinet G3/4
Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexible, pas de traînage d'arrosoirs lourds d'eau
Raccord pour robinet de cuisine et salle de bains
  • Support mural
Pistolet multi-fonctions avec 4 formes de jets
Après utilisation le tuyau reprend sa forme compacte
  • Stockage pratique pour un rangement ordonnée
Tuyau spiralé résistant aux UV et à la corrosion (10 m)
  • Ne nuit pas à la santé
Spécifications

Données techniques

Couleur Jaune
Poids (kg) 0,8
Poids avec emballage (kg) 1
Dimensions (L × l × H) (mm) 570 x 100 x 100

Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.

Équipement

  • Jet conique
  • Jet crayon
  • Jet large pour arrosage
Set spirale d'arrosage Plus 10m
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
  • Pour l'arrosage des jardinières
  • Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
  • Appareils et outils de jardinage