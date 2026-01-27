Puissant, endurant, intuitif, polyvalent et sûr : l’aspirateur cendres et poussières AD 2 avec moteur de 600 watts fait de l’élimination des cendres un véritable jeu d’enfant. Sa puissance d’aspiration à long terme est obtenue grâce au système de décolmatage de filtre intégré activé par un bouton, pour augmenter la puissance d’aspiration. Grâce à un système de filtration d’une seule pièce avec filtre plissé plat solide et filtre gros déchets métallisé, ainsi que grâce à une poignée pratique sur le réservoir, cet appareil peut être vidé de manière pratique, rapide et sans toucher la saleté. Le réservoir en métal, un flexible d’aspiration en métal gainé et les matériaux de qualité ininflammables offrent une sécurité maximale lors de la récupération de cendres. Le flexible biseauté assure un confort d’utilisation optimal et s’avère particulièrement utile dans les coins et dans les endroitsdifficiles d’accès de la cheminée. La totalité des résidus de cendres est ainsi aspirée. Grâce à sa conception compacte, l’aspirateur cendres se range sans prendre de place et le flexible d’aspiration peut être stocké facilement.