Avec notre aspirateur cendre sans fil AD 2 Batterie, l'élimination rapide des cendres des cheminées, chauffages à pellets ou barbecues au charbon de bois devient un jeu d'enfant sans poussière. La batterie interchangeable et puissante Kärcher Battery Power 18 V dotée de la technologie temps réel qui permet d'afficher l'autonomie de la batterie sur un afficheur LCD intégré garantit l'endurance requise. L'interaction d'innovations sophistiquées telles que la fonction ReBoost pour un décolmatage efficace du filtre sur simple pression d'un bouton assure une puissance d'aspiration élevée et surtout constante à tout moment. Les gros déchets, les cendres ou même les fines particules de poussière sont aspirés de manière fiable, grâce au flexible biseauté, même à des endroits difficiles d'accès. Le flexible d'aspiration en métal gainé ainsi que le réservoir ignifuge de 14 litres garantissent un haut niveau de sécurité. Et grâce au filtre plissé plat robuste avec filtre gros déchets métallisé en amont, l'air rejeté est exempt de poussière.Le flexible d'aspiration se range dans un renfoncement dans le boîtier de l'appareil et tout est rangé de façon peu encombrante.