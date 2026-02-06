AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
Aspirateur 2 en 1 spécial cendres et poussières fines sur batterie 18V (inclue). Idéal pour les poêles et cheminés, sans fil il s'utilise partout sans contrainte.
Avec notre aspirateur cendre sans fil AD 2 Batterie, l'élimination rapide des cendres des cheminées, chauffages à pellets ou barbecues au charbon de bois devient un jeu d'enfant sans poussière. La batterie interchangeable et puissante Kärcher Battery Power 18 V dotée de la technologie temps réel qui permet d'afficher l'autonomie de la batterie sur un afficheur LCD intégré garantit l'endurance requise. L'interaction d'innovations sophistiquées telles que la fonction ReBoost pour un décolmatage efficace du filtre sur simple pression d'un bouton assure une puissance d'aspiration élevée et surtout constante à tout moment. Les gros déchets, les cendres ou même les fines particules de poussière sont aspirés de manière fiable, grâce au flexible biseauté, même à des endroits difficiles d'accès. Le flexible d'aspiration en métal gainé ainsi que le réservoir ignifuge de 14 litres garantissent un haut niveau de sécurité. Et grâce au filtre plissé plat robuste avec filtre gros déchets métallisé en amont, l'air rejeté est exempt de poussière.Le flexible d'aspiration se range dans un renfoncement dans le boîtier de l'appareil et tout est rangé de façon peu encombrante.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VLiberté de mouvement maximale Technologie d'affichage en temps réel du niveau de batterie sur l'écran LCD Compatible avec la plateforme batterie POWER 18 V de Kärcher
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Sécurité maximale lors de l'aspiration des cendres - même mal utilisé
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonNettoyage efficace du filtre par simple pression Puissance d'aspiration constante et gros volumes de saleté
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé
- Avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets en métal
- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|200
|Puissance d'aspiration (W)
|45
|Dépression (mbar)
|max. 95
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|14
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 13 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids avec emballage (kg)
|6,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau du flexible d'aspiration: métal, gainé
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre pour gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Matériau de la cuve: Métal
- Fonction de nettoyage du filtre
- Position de repos
- Poignée ergonomique sur la cuve
- Rangement pour petites pièces
Videos
Domaines d'utilisation
- Aspiration de cendres
- Cheminées, fourneaux ect.
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.