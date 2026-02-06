KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire
L'édition limitée KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire propose des accessoires spéciaux pour marquer le 90ème anniversaire de l'entreprise. Il impressionne par sa puissance d'aspiration.
Le KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire est une édition limitée dotée d'un coloris distinctif et d'accessoires spéciaux pour marquer le 90ème anniversaire de l'entreprise. L'édition noire de l'aspirateur eau et poussières affiche un design différent et est livrée avec une buse pour voiture et quatre sacs filtrants. Cet aspirateur est parfait pour venir aspirer des saletés sèches, humides, fines ou plus grosses. Sa conception compacte, son réservoir en acier inoxydable de 17 litres, son câble de 4 mètres de long et son tuyau d'aspiration de 2 mètres de long en font un appareil vraiment pratique et flexible. La fonction de soufflerie facilite le nettoyage des zones difficiles d'accès. Après le nettoyage, le tuyau, les outils et les petites pièces peuvent être raccrochés à la tête de l'appareil, et le câble se range sur le crochet. Les tuyaux et les buses peuvent également être fixés au pare-chocs. La poignée ergonomique et amovible permet de fixer directement des accessoires au tuyau d'aspiration. Grâce à l'astucieux système de verrouillage « Pull & Push », l'ouverture et la fermeture du réservoir ne pourraient être plus simples.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Buse pour nettoyer l'intérieur de la voiture
- Buse de voiture pratique pour éliminer de manière fiable la saleté des surfaces textiles dans le véhicule.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Noir
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,8
|Poids avec emballage (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Buse pour voiture
- Filtre cartouche: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 4 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.