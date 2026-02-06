Le KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire est une édition limitée dotée d'un coloris distinctif et d'accessoires spéciaux pour marquer le 90ème anniversaire de l'entreprise. L'édition noire de l'aspirateur eau et poussières affiche un design différent et est livrée avec une buse pour voiture et quatre sacs filtrants. Cet aspirateur est parfait pour venir aspirer des saletés sèches, humides, fines ou plus grosses. Sa conception compacte, son réservoir en acier inoxydable de 17 litres, son câble de 4 mètres de long et son tuyau d'aspiration de 2 mètres de long en font un appareil vraiment pratique et flexible. La fonction de soufflerie facilite le nettoyage des zones difficiles d'accès. Après le nettoyage, le tuyau, les outils et les petites pièces peuvent être raccrochés à la tête de l'appareil, et le câble se range sur le crochet. Les tuyaux et les buses peuvent également être fixés au pare-chocs. La poignée ergonomique et amovible permet de fixer directement des accessoires au tuyau d'aspiration. Grâce à l'astucieux système de verrouillage « Pull & Push », l'ouverture et la fermeture du réservoir ne pourraient être plus simples.