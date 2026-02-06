FCV 4 Dry
3-en-1 Xtra!Clean - aspirer, laver et sécher : l'aspirateur laveur intelligent FCV 4 Dry avec une autonomie de 45 minutes et le détecteur de saletés Dynamic!Control - station de séchage comprise.
Découvrez le FCV 4 Dry - l'aspirateur laveur qui va révolutionner la façon dont vous nettoyez vos sols ! Cet aspirateur laveur 3-en-1 doté de la fonction innovante Xtra!Clean aspire, lave et sèche, facilitant ainsi le nettoyage des sols durs, des tapis et même des liquides renversés, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi quatre modes de nettoyage - le mode automatique avec le capteur de saleté Dynamic!Control, le mode intelligent Stair!Assist, le mode sec et le puissant mode Advanced!Power*** - et attaquez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussières, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie ultime Hygienic!Spin, avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, garantit non seulement des résultats de nettoyage parfaits, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour une propreté hygiénique. Le puissant moteur brushless et la batterie longue durée, d'une autonomie de 45 minutes, permettent de nettoyer jusqu'à 200 m² sans interruption. Il est également équipé d'un écran Vision!Clean de 3,2 pouces, d'une fonction de démarrage/arrêt automatique et d'une fonction d'auto-nettoyage, ainsi que d'un rouleau Pure!Roll lavable pour une commodité maximale - sans jamais entrer en contact avec la saleté. Le produit est livré avec une station de séchage de l'appareil et du rouleau.
Caractéristiques et avantages
Fonction Xtra!Clean 3-en-1 : nettoyer, laver et aspirerRéduit de moitié le temps de nettoyage* et garantit une propreté parfaite ! Grâce à la fonction d'aspiration intégrée qui évite de passer l'aspirateur au préalable. Quatre modes de nettoyage pour couvrir tous les types de saletés - même les saletés les plus tenaces et les éclaboussures les plus importantes ne posent aucun problème. S'adapte aux différents sols pour un nettoyage efficace et complet jusqu'au bord, même sur les moquettes et les tapis en mode sec.
Technologie Hygienic!Spin efficaceIl est prouvé qu'il élimine 99%** des bactéries pour une maison propre et hygiénique. Le rouleau tourne jusqu'à 500 tours par minute pour des résultats de nettoyage impeccables. Système astucieux à deux réservoirs pour un approvisionnement constant en eau propre, séparée de l'eau sale.
Nettoyage intelligent avec Dynamic!Control et Vision!CleanLe mode automatique intelligent avec capteur de saletés Dynamic!Control ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et le volume d'eau en fonction du degré de salissure - pour une durée d'utilisation maximale. Les informations importantes telles que la durée de fonctionnement restante ou le mode de nettoyage sont toujours visibles sur le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces. Indication intelligente du niveau du réservoir avec protection contre les débordements et arrêt automatique si le réservoir d'eau sale n'est pas vidé.
Mode de nettoyage intelligent Stair!Assist et démarrage/arrêt automatique
- Les interruptions de nettoyage ne posent aucun problème grâce à la fonction de démarrage/arrêt automatique - à tout moment et en tout lieu.
- Nettoyez facilement les escaliers et les espaces restreints, dans n'importe quelle position, même à un angle de 90°, grâce au mode Stair!Assist avec fonction de démarrage/arrêt automatique désactivée.
Mode Advanced!Power ultra-puissant
- Élimine les saletés séchées les plus tenaces avec une puissance d'aspiration deux fois supérieure et une répartition de l'eau 20 % plus importante qu'en mode automatique.
- Les sols sont secs en très peu de temps et peuvent donc être utilisés immédiatement.
Puissant moteur brushless et batterie Comfort!Cell puissante
- Technologie de pointe du moteur brushless pour une longue durée de vie, une grande fiabilité et une puissance d'aspiration et des performances de nettoyage impressionnantes.
- Liberté de mouvement maximale avec une autonomie de 45 minutes - idéal pour les surfaces jusqu'à 200 m².
- La batterie peut être remplacée rapidement, ce qui prolonge la durée de vie du produit.
Système de filtration Duo!Pure efficace sur deux niveaux
- Le système de filtration à plusieurs niveaux protège de manière fiable le moteur de l'humidité.
- Excellente filtration grâce à un filtre plissé plat très efficace, qui retient efficacement les plus petites particules présentes dans l'air.
- Mode sec idéal pour les moquettes et les tapis.
Autonettoyage Système!Clean, Thermo!Dry et rouleau Pure!Roll
- Fonction autonettoyante efficace avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute et séchage pratique du rouleau à l'air chaud - pour un nettoyage rapide et pratique sans contact avec la saleté.
- Séchage pratique à l'air chaud des pièces contenant de l'eau et du rouleau à 70 °C – pour un rangement hygiénique et propre de l'appareil sans développement d'odeurs.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|200
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|750
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|450
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|180
|Entraînement
|Moteur brushless
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|250
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|min. 2
|Tension de la batterie (V)
|18
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 45
|Durée de charge de la batterie (min)
|240
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Poids avec emballage (kg)
|9,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Les aspirateurs laveurs Kärcher peuvent réduire de moitié votre temps de nettoyage, puisque les saletés domestiques courantes peuvent être éliminées des sols en une seule étape, sans qu'il soit nécessaire de passer l'aspirateur avant de passer la serpillière. /
** Basé sur des tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant. /
*** Le mode Advanced!Power élimine même les saletés séchées les plus tenaces avec une puissance d'aspiration deux fois supérieure et un volume d'eau 20 % plus élevé qu'en mode automatique.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 1 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station de recharge, de rangement et de nettoyage avec fonction de séchage
- Brosse de nettoyage
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s)
- Filtre éponge: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Système de filtration sur deux niveaux
- Mode d'auto-nettoyage
- Mode automatique
- Mode escaliers
- Mode Power
- Mode sec
- Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau propre
- Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau sale
- Roues de transport
- Poignée de transport
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Sur les tapis à poils ras
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Liquides
- Poils d'animaux
