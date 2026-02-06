Découvrez le FCV 4 Dry Extra, l'appareil polyvalent avec station de séchage Thermo!Dry qui va révolutionner votre façon de nettoyer vos sols ! Cet aspirateur laveur 3-en-1 avec fonction innovante Xtra!Clean aspire, lave et sèche, facilitant le nettoyage des sols durs, des tapis et même des liquides renversés, pour un gain de temps pouvant atteindre 50 %*. Choisissez parmi quatre modes de nettoyage : mode automatique avec capteur de saleté Dynamic! Control, le mode intelligent Stair!Assist, le mode sec et le mode puissant Advanced!Power*** – et éliminez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 tours par minute, garantit non seulement des résultats de nettoyage parfaits, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour une propreté hygiénique. Le puissant moteur brushless et la batterie longue durée offrant jusqu'à 45 minutes d'autonomie permettent de nettoyer jusqu'à 200m² sans interruption. Il dispose également d'un écran Vision!Clean de 3,2 pouces, d'une fonction de démarrage/arrêt automatique et d'une fonction d'auto-nettoyage efficace avec séchage à chaud Thermo!Dry, ainsi que de deux rouleaux lavables Pure!Roll pour un confort maximal, sans jamais entrer en contact avec la saleté.