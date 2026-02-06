CVH Édition Anniversaire
Le CVH Édition Anniversaire fonctionne sur batterie. Léger et compact, c'est l'allié idéal pour le nettoyage d'appoint de la cuisine, de la voiture ou du salon.
Le CVH Édition Anniversaire fonctionne sur batterie vous permettant d'aspirer facilement, efficacement et sans effort les saletés comme les miettes, la poussière et les cheveux. Grâce à son design compact et léger, cet aspirateur est également simple à utiliser et à ranger. Pour assurer la propreté de l'air rejeté, il est équipé d'un système de filtration lavable et d'un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée grâce au moteur BLDCPuissance d'aspiration élevée pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage grâce au moteur BLDC.
Deux modes au choixMode minimal pour une autonomie prolongée (20 minutes maximum), mode maximal pour une puissance d'aspiration élevée.
Rechargement facileLa prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Léger et compact
- Réalisation sans effort des petites tâches de nettoyage du quotidien.
Prêt à l'emploi
- Utilisation possible partout et à tout moment grâce au design compact et aux accessoires faciles d'utilisation.
Système de filtration à deux niveaux
- Association idéale d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux et d’un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Cuve (l)
|0,15
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Puissance absorbée (W)
|max. 100
|Autonomie en mode Min. (min)
|20
|Autonomie en mode Max. (min)
|9
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|7,2
|Voltage (V)
|7,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,5
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (h)
|4
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 76 x 76
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB 5 V / 2 A + adaptateur (1 de chaque)
- Buse de fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
- Sachet matière
Équipement
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés, chaises, matelas, paniers et couchages pour animaux dans la maison
- Idéal pour aspirer les surfaces telles que étagères, canapés, tables, etc.
- Tissus d'ameublement
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine CVH Édition Anniversaire
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.