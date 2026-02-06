Le CVH Édition Anniversaire fonctionne sur batterie vous permettant d'aspirer facilement, efficacement et sans effort les saletés comme les miettes, la poussière et les cheveux. Grâce à son design compact et léger, cet aspirateur est également simple à utiliser et à ranger. Pour assurer la propreté de l'air rejeté, il est équipé d'un système de filtration lavable et d'un filtre HEPA (EN 1822:1998).