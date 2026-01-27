Le balai électrique sans fil KB 5 est l'appareil idéal pour le nettoyage d'appoint pour les sols durs et les moquettes. Le KB 5 fonctionnant grâce à une batterie lithium-ion possède un format compact et fournit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Ce balai électrique sans fil et peu encombrant élimine toute les saletés visibles à l'aide de la brosse universelle. Avec sa double articulation flexible, il accède aisément entre les chaises et sous les meubles, nettoie sans problèmes les escaliers et balaie efficacement jusqu'aux bords des murs. Par ailleurs, il peut être utilisé sans avoir à se pencher et dispose d'une fonction Marche/Arrêt automatique ainsi que d'un bac à déchets amovible latéralement.