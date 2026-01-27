KB 5
Pour un nettoyage d'appoint efficace : le balai électrique à batterie KB 5 est rapidement opérationnel et offre une puissance de nettoyage exceptionnelle avec un encombrement minimal.
Le balai électrique sans fil KB 5 est l'appareil idéal pour le nettoyage d'appoint pour les sols durs et les moquettes. Le KB 5 fonctionnant grâce à une batterie lithium-ion possède un format compact et fournit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Ce balai électrique sans fil et peu encombrant élimine toute les saletés visibles à l'aide de la brosse universelle. Avec sa double articulation flexible, il accède aisément entre les chaises et sous les meubles, nettoie sans problèmes les escaliers et balaie efficacement jusqu'aux bords des murs. Par ailleurs, il peut être utilisé sans avoir à se pencher et dispose d'une fonction Marche/Arrêt automatique ainsi que d'un bac à déchets amovible latéralement.
Caractéristiques et avantages
Système de nettoyage adaptatif KärcherEnlève la saleté de façon de tous les revêtements de sol. Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des souillures optimal. Forme améliorée de l'intérieur avec conduite optimale des salissures pour un enlèvement fiable des saletés.
Bac à déchets est facile à vider et à replacerVidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté.
Double articulation flexibleLa poignée peut aisément être dirigée en toute direction. Très maniable. Même entre les meubles et les chaises.
Mise en marche / arrêt automatique
- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.
- Plus besoin de se pencher.
Brosse universelle
- Pour un enlèvement des salissures optimal aussi bien sur des sols durs que sur des tapis.
- Possibilité de balayer facilement des cheveux.
- Possibilité de balayer aussi tout près des bords.
La brosse universelle peut facilement être enlevée et remplacée
- Rapide et facile à une seule main.
- Facilite le nettoyage de la brosse universelle.
Techonologie de batterie Lithium-ion
- Avec une autonomie de la batterie jusqu'à 30 minutes sur des sols durs.
- Sans effet de mémoire.
- Toujours prêt à l'emploi.
Stockage peu encombrant
- Pour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit.
- Le balai électrique peut être rangé partout où vous en avez besoin.
Position parking
- Lors de pause, le balai tient facilement
Léger
- Facilement transportable et manoeuvrable
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Largeur de travail, brosse universelle (mm)
|210
|Taille de la cuve (ml)
|370
|Tension de la batterie (V)
|3,6
|Durée de travail de la batterie sur des sols durs (min)
|30
|Durée de travail de la batterie sur des tapis (min)
|20
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec batterie (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Inclus dans la livraison
- Chargeur de batterie
Équipement
- Brosse universelle: Amovible
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Tapis
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Escaliers
Trouver des pièces détachées d'origine KB 5
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.