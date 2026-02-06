S4
Plus rapide et plus confortable qu'un balai, la balayeuse mécanique S4 permet d'entretenir vos extérieurs sans efforts.
Que ce soit des pétales au printemps, du sable en été, des feuilles en automne ou du gravier en hiver : la balayeuse mécanique S4 offre une efficacité de nettoyage des extérieurs de la maison des plus rapides. 5 fois plus rapide qu'un pelle et un balai, sa brosse latérale et sa largeur de travail permettent de balayer jusqu'a 1800 m²/h. Équipée d'un bac à déchets amovible de 20 litres, d'une poignée réglable en hauteur, et d'une poignée de transport la S4 se rabat pour se stocker en position verticale afin d'avoir un encombrement minimal pour le stockage. La brosse latérale peut se remplacer simplement sans utiliser d'outils, une brosse spéciale météo humide est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage en hauteur avec verrouillage à baïonnetteUn balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Cuve à déchets autostabilisée
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|510
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|1800
|Habillage / Châssis
|Composite
|Bac à déchets (l)
|20
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,8
|Poids, en état de marche (kg)
|9,8
|Poids avec emballage (kg)
|11,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|760 x 600 x 940
Inclus dans la livraison
- Balai latéral: 1 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Réglage du manche à l'infinie
- Position de rangement
- Se replie pour le stockage avec une simple pression du pied
- Fixation des brosses sans outils
- Cuve à déchets autostabilisée
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine S4
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.