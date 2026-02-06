Que ce soit des pétales au printemps, du sable en été, des feuilles en automne ou du gravier en hiver : la balayeuse mécanique S4 offre une efficacité de nettoyage des extérieurs de la maison des plus rapides. 5 fois plus rapide qu'un pelle et un balai, sa brosse latérale et sa largeur de travail permettent de balayer jusqu'a 1800 m²/h. Équipée d'un bac à déchets amovible de 20 litres, d'une poignée réglable en hauteur, et d'une poignée de transport la S4 se rabat pour se stocker en position verticale afin d'avoir un encombrement minimal pour le stockage. La brosse latérale peut se remplacer simplement sans utiliser d'outils, une brosse spéciale météo humide est disponible en option.