Extension de garantie Kärcher

Chez Kärcher, nous savons ce que vous attendez de nos produits : la meilleure qualité, les meilleures performances et une assistance optimale. Répondre à ces exigences est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous offrons une extension de garantie sur une large sélection de produits de la gamme Home & Garden.

Découvrez la sélection de produits éligibles à l'extension de garantie commerciale de 3 ans, portant la garantie totale à 5 ans (2 ans de garantie légale + 3 ans de garantie commerciale promotionnelle) :

Nettoyeurs haute pression des séries K 2 (et K mini), K 3, K 4, K 5 et K 7.

des séries K 2 (et K mini), K 3, K 4, K 5 et K 7. Pompes d'arrosage et surpresseurs : BP 4.500 Garden et Garden Set, BP 5.000 Garden et Garden Set, BP 6.000 Garden et Garden Set, BP 7.000 Garden, BP 3 Home&Garden, BP 3 Garden Set plus, BP 4 Home&Garden, BP 5 Home&Garden, BP 7 Home&Garden, BP 3.200 Home et BP 4.900 Home.

BP 4.500 Garden et Garden Set, BP 5.000 Garden et Garden Set, BP 6.000 Garden et Garden Set, BP 7.000 Garden, BP 3 Home&Garden, BP 3 Garden Set plus, BP 4 Home&Garden, BP 5 Home&Garden, BP 7 Home&Garden, BP 3.200 Home et BP 4.900 Home. Pompes d'évacuation : SP 9.000 Flat, SP 9.500 Dirt, SP 11.000 Dirt, SP 16.000 Dual, Kit inondations SP 16.000 Dirt, SP 16.000 Dirt, SP 17.000 Flat Level Sensor, SP 22.000 Dirt, SP 22.000 Dirt Level Sensor.

Découvrez la sélection de produits éligibles à l'extension de garantie commerciale de 1 an, portant la garantie totale à 3 ans (2 ans de garantie légale + 1 an de garantie commerciale promotionnelle) :

Gamme Signature Line : SE 6 Signature Line, FC 7 Signature Line, FC 8 Signature Line, SC 5 Deluxe Signature Line, VC 7 Signature Line, WV 7 Signature Line, AF 50 Signature Line.

L'extension de garantie offerte permet de bénéficier d'une assistance qualifiée en cas de besoin. Prolongez ainsi la durée de vie de vos équipements Kärcher et maximisez leur performance.



L'extension de garantie n'est pas soumise à l'inscription du produit.

Retrouvez l'effet WOW.



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