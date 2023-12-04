Alfrëd Kärcher

Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier. Son nom est synonyme d’innovation et de qualité. Nous avons créé une nouvelle gamme d’appareils haut de gamme en son honneur : la Signature Line. Celle-ci met l’accent sur l’esprit d’innovation et de qualité qui fait des appareils de cette gamme, les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie.