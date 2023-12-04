Signature Line
L’origine de WOW. Découvrez notre toute nouvelle gamme Signature Line, le meilleur d'Alfred Kärcher ! Retrouvez dans cette gamme une sélection des produits les plus innovants de la catégorie Indoor. Ces produits portent la signature de notre fondateur et représentent le meilleur du savoir-faire Kärcher.
Nos produits Signature Line
Des atouts qui font la différence
Alfrëd Kärcher
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier. Son nom est synonyme d’innovation et de qualité. Nous avons créé une nouvelle gamme d’appareils haut de gamme en son honneur : la Signature Line. Celle-ci met l’accent sur l’esprit d’innovation et de qualité qui fait des appareils de cette gamme, les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie.
Encore plus de possibilités
Bénéficiez d'une expérience de nettoyage encore plus poussée. Grâce à l'ingéniosité de leurs accessoires supplémentaires, les produits de la gamme Signature Line offrent un éventail de possibilités encore plus étendu, et sont désormais capables de s'adapter à une multitude de tâches et de défis. Ces innovations transforment ainsi le nettoyage en un véritable jeu d'enfant.
Signature Line
Si seulement le meilleur était toujours aussi facile à trouver. Chez nous, on reconnait les produits Indoor les plus performants et les plus innovants à leur emballage de haute qualité et bien sûr à la signature originale d’Alfred Kärcher. Les appareils haut de gamme Signature Line sont encore plus équipés que nos autres produits. Parfois, ils possèdent également des accessoires exclusifs qui n‘existent que pour cette gamme de produits.
Extension de garantie
Parce que des produits de haute qualité s'accompagnent toujours d'un service de haute qualité. Prolongez votre sérénité en choisissant l'une des machines de notre gamme exclusive Signature Line, vous pourrez alors bénéficier d'un an de garantie supplémentaire offerte.
*2 ans de garantie légale + 1 an de garantie commerciale promotionnelle.
Gamme uniquement disponible chez des revendeurs sélectionnés et sur notre site internet.