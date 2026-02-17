WPC 120 UF
Dispositif de filtration de l'eau à 4 niveaux pour une utilisation chez soi. L'eau est filtrée des particules, bactéries, virus et autres impuretés afin de consommer en toute sécurité l'eau du robinet. Terminé les packs de bouteilles lourds à porter !
Notre purificateur utilise un système d'ultrafitration à 4 niveaux pour bloquer un maximum d'impuretés dans l'eau. L'installation est rapide et simple sous l'évier, aucune prise électrique n'est nécessaire. Le dispositif est livré avec un robinet afin de séparer l'eau filtrée de l'eau du réseau communément utilisée pour la vaisselle par exemple. Les 3 cartouches de filtration permettent d'éliminer les particules les plus diverses, les microplastiques, les bactéries, les virus, le chlore, les métaux lourds, les résidus de médicaments et également d'améliorer le goût de l'eau. Leur haute capacité de filtration permet de vous garantir 2500 litres d'eau purifiée. Le remplacement des cartouches est très simple et rapide grâce à un vérouillage à baïonnette.
Caractéristiques et avantages
Haut niveau de filtration3 cartouches filtrantes haute protection. Filtre les particules les plus diverses, les microplastiques, les bactéries, les virus, le chlore, les métaux lourds et les résidus de médicaments. Améliore le goût de l'eau.
Installation et maintenance facilesChangement simple et rapide des cartouches grâce au système de vissage à baïonnette. Facile à connecter au réseau grâce aux accessoires inclus.
Haute capacitéCoût d'entretien faible grâce à la durée de vie des filtres d'environ 2500 litres.
Fonctionne sans électricité.
- Aucune connexion d'alimentation externe requise.
- Le dispositif peut être installé où vous le souhaitez.
Spécifications
Données techniques
|Pression d'entrée de l'eau (bar)
|1 - 4
|Alimentation en eau
|3/8″
|Température maxi d’admission (°C)
|5 - 38
|Flux (l/h)
|120
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|377 x 168 x 421
Inclus dans la livraison
- Filtre Pre-Pure
- Filtre ultra « Hy-Protect »
- Filtre Post-Protect
Videos
Domaines d'utilisation
- Eau potable