Notre purificateur utilise un système d'ultrafitration à 4 niveaux pour bloquer un maximum d'impuretés dans l'eau. L'installation est rapide et simple sous l'évier, aucune prise électrique n'est nécessaire. Le dispositif est livré avec un robinet afin de séparer l'eau filtrée de l'eau du réseau communément utilisée pour la vaisselle par exemple. Les 3 cartouches de filtration permettent d'éliminer les particules les plus diverses, les microplastiques, les bactéries, les virus, le chlore, les métaux lourds, les résidus de médicaments et également d'améliorer le goût de l'eau. Leur haute capacité de filtration permet de vous garantir 2500 litres d'eau purifiée. Le remplacement des cartouches est très simple et rapide grâce à un vérouillage à baïonnette.