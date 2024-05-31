Kärcher en partenariat avec EDA
La gestion de l'eau est une préoccupation grandissante dans notre société actuelle, où les ressources naturelles sont de plus en plus limitées. L'eau est une ressource vitale pour la vie humaine et animale, mais elle est également nécessaire pour de nombreuses activités économiques, telles que l'agriculture, l'industrie et le tourisme. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à économiser l'eau.
Comment économiser l'eau ?
L'économie d'eau commence par une prise de conscience de l'importance de cette ressource. Les gestes simples que nous pouvons tous adopter au quotidien peuvent faire la différence. Par exemple, il est important de réparer rapidement les fuites d'eau dans la maison, car une petite fuite peut gaspiller des litres d'eau chaque jour. Il est également important de ne pas laisser couler l'eau inutilement, par exemple lorsque l'on se brosse les dents ou que l'on se rase.
Il existe également des moyens plus avancés pour économiser l'eau, tels que l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie pour arroser le jardin ou l'utilisation de toilettes à faible débit d'eau. Les lave-linge et les lave-vaisselle modernes sont également plus économes en eau que les modèles plus anciens.
Les solutions Kärcher pour réduire sa consommation d'eau
C'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous unir avec le Groupe EDA.
La consommation d’eau des français dans leur jardin ne représente que 6%* de leur consommation annuelle en eau potable et elle reste une des rares utilisations qui peut être remplacée par l’eau de pluie. Grâce à l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, vous disposerez d’une quantité importante d’eau qui pourra ensuite être utilisée grâce à nos produits.
Les nettoyeurs haute pression
Contrairement aux idées reçues, un nettoyeur haute pression Kärcher consomme 4 fois moins d’eau qu’un tuyau d’arrosage**. De plus, le nettoyeur haute pression couplé à un flexible d’aspiration SH 5 permet d’aspirer l’eau de pluie que vous aurez récupéré grâce au récupérateur de notre partenaire, le gruope EDA. Cela vous évitera de relier votre nettoyeur à une arrivée d’eau. Ce flexible peut être utilisé avec toute notre gamme de nettoyeurs haute pression. De plus, avec nos nouvelles pompes de jardin, vous pourrez relier votre maison à cette source d’eau alternative, et arroser votre jardin avec cette même eau.découvrir
Pour aller encore plus loin
Après avoir relier votre nettoyeur haute pression à votre récupérateur d'eau de pluie du Groupe EDA, il ne vous manquera plus que connecter notre dernière nouveauté. L'eco!Booster, c'est notre nouvelle lance qui vous permettra d'avoir un meilleur rendement tout en utilisant la même quantité d'eau.
Il existe 3 modèles différents qui s'adaptent soit aux modèles K4, K5 ou K7.
Bénéficiez de 2 ans + 3 ans de garantie
Depuis le début de l'année 2024, il y a une garantie de 2 ans (légale) ainsi qu'une extension de garantie de 3 ans (commerciale) sur tous les modèles de notre gamme de nettoyeur haute pression.
L'économie d'eau est une préoccupation importante et croissante dans notre société moderne, c’est un sujet qui nous tient fortement à cœur, c’est pour cela que nous développons des produits destinés à répondre à tous vos besoins en respectant cette ressource vitale.