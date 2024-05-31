Kärcher en partenariat avec EDA

Comment économiser l'eau ?

L'économie d'eau commence par une prise de conscience de l'importance de cette ressource. Les gestes simples que nous pouvons tous adopter au quotidien peuvent faire la différence. Par exemple, il est important de réparer rapidement les fuites d'eau dans la maison, car une petite fuite peut gaspiller des litres d'eau chaque jour. Il est également important de ne pas laisser couler l'eau inutilement, par exemple lorsque l'on se brosse les dents ou que l'on se rase.

Il existe également des moyens plus avancés pour économiser l'eau, tels que l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie pour arroser le jardin ou l'utilisation de toilettes à faible débit d'eau. Les lave-linge et les lave-vaisselle modernes sont également plus économes en eau que les modèles plus anciens.