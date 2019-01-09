DiTES AU REVOIR A LA SALETE - AVEC LA NOUVELLE LEVRE EN SILICONE

Nous avons ajouté une nouvelle amélioration à notre nettoyeur de vitres: la nouvelle lèvre en silicone, avec laquelle vous pourrez laver votre fenêtre de haut en bas en une seule opération sans laisser de traces. Doté d'une nouvelle batterie, d'une autonomie rallongée allant jusqu'à 100 minutes et d'un ecran LED qui a été ajouté pour vous indiquer l'autonomie restante de la batterie, le nouveau nettoyeur de vitres WV 6 devient votre meilleur allié pour nettoyer vos vitres.





