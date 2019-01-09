DiTES AU REVOIR A LA SALETE - AVEC LA NOUVELLE LEVRE EN SILICONE
Nous avons ajouté une nouvelle amélioration à notre nettoyeur de vitres: la nouvelle lèvre en silicone, avec laquelle vous pourrez laver votre fenêtre de haut en bas en une seule opération sans laisser de traces. Doté d'une nouvelle batterie, d'une autonomie rallongée allant jusqu'à 100 minutes et d'un ecran LED qui a été ajouté pour vous indiquer l'autonomie restante de la batterie, le nouveau nettoyeur de vitres WV 6 devient votre meilleur allié pour nettoyer vos vitres.
Le nouveau WV 6, avec sa lèvre en silicone et son autonomie rallongée
La nouvelle lèvre d'aspiration avec sa technologie en silicone liquide
Technologie de lèvre brevetée en silicone liquide pour une raclette encore plus souple et une fenêtre propre sans aucune trace en un seul mouvement. D'un bout à l'autre, de haut en bas, de gauche à droite.
Encore, encore et encore
Avec 100 minutes d'autonomie, le WV 6 est le plus endurant de notre gamme. De plus, son écran LCD indique l'autonomie restante de l'appareil.