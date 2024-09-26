Kärcher obtient le titre de GUINNESS WORLD RECORDS (TM)

Une performance de nettoyage innovante pour des moments inoubliables

Depuis, Kärcher n'a cessé d'affiner le principe du nettoyage à haute pression. Plus de performance de nettoyage avec moins de consommation. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader du marché mondial, Kärcher offre une gamme de produits qui ne laisse rien à désirer en termes de raffinement technique et de polyvalence : fonctionnant avec de l'eau chauffée ou non chauffée, alimentés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne, mobiles ou stationnaires.

Récemment, Kärcher a rendu le lavage sous pression 50 % plus efficace et a lancé une innovation majeure sous la forme de la buse eco ! booster : un accessoire unique qui augmente la performance de nettoyage de 50 % par rapport à une buse standard à jet plat. L'année dernière, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'entreprise, Kärcher a revu son produit phare et a introduit une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression professionnels à eau froide et à eau chaude.