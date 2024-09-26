Kärcher obtient le titre de GUINNESS WORLD RECORDS (TM)
Les nettoyeurs haute pression sont indéniablement associés à la marque Kärcher. C'est pourquoi Kärcher a obtenu le titre de GUINNESS WORLD RECORDSTM pour la gamme de nettoyeurs haute pression la plus vendue dans le monde.
La marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue dans le monde
Kärcher a acquis sa position de leader au fil des décennies en proposant des nettoyeurs haute pression et des accessoires de haute qualité et innovants.
En 1950, Alfred Kärcher a inventé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe, qui aujourd'hui fait toujours partie intégrante du nettoyage industriel et commercial. En 1984, Kärcher est entré avec succès sur le marché des particuliers avec le lancement du HD 555, le premier nettoyeur haute pression portable au monde pour la maison et le jardin.
De notre histoire professionnelle ...
... et notre histoire du home & garden
...à un leader mondial de la technologie du nettoyage.
Les produits sont devenus populaires dans le monde entier et se sont fait un nom au sens propre du terme. Le terme générique « le karcher », par exemple, est utilisé en français comme synonyme de lavage à pression. En allemand, « kärchern » est également couramment utilisé pour le nettoyage à haute pression pression, selon le dictionnaire Duden. Aujourd'hui, Kärcher propose plus de 3 000 produits, mais le nettoyeur haute pression reste le produit phare de l'entreprise.
Une performance de nettoyage innovante pour des moments inoubliables
Depuis, Kärcher n'a cessé d'affiner le principe du nettoyage à haute pression. Plus de performance de nettoyage avec moins de consommation. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader du marché mondial, Kärcher offre une gamme de produits qui ne laisse rien à désirer en termes de raffinement technique et de polyvalence : fonctionnant avec de l'eau chauffée ou non chauffée, alimentés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne, mobiles ou stationnaires.
Récemment, Kärcher a rendu le lavage sous pression 50 % plus efficace et a lancé une innovation majeure sous la forme de la buse eco ! booster : un accessoire unique qui augmente la performance de nettoyage de 50 % par rapport à une buse standard à jet plat. L'année dernière, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'entreprise, Kärcher a revu son produit phare et a introduit une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression professionnels à eau froide et à eau chaude.
Home & Garden
L'eco!Booster pour les nettoyeurs haute pression de la gamme Home & Garden rend le nettoyage de la maison encore plus efficace.
Professional
Le complément parfait de nos nettoyeurs haute pression professionnels pour les applications commerciales et industrielles.
Nettoyeurs haute pression eau froide et eau chaude
Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression en 1950 et n'a cessé depuis d'en perfectionner le principe. Plus de performance de nettoyage avec moins de consommation. Une durée de vie plus longue avec des temps de nettoyage plus courts. En tant que leader mondial, Kärcher propose une gamme de nettoyeurs haute pression pour un nettoyage professionnel fonctionnant avec de l'eau chauffée ou non chauffée, alimentés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne, mobiles ou stationnaires.
Nettoyeurs haute pression à usage domestique
Vous souvenez-vous de cette sensation lorsque votre voiture était toute neuve et votre allée fraîchement dégagée ? Lorsque vos meubles de jardin ont vu le jour pour la première fois et que les murs de votre jardin étaient débarrassés de la mousse ? C'étaient de véritables moments d'émerveillement. Mais la poussière, la saleté et la croissance indésirable ne sont pas de taille pour vous et vos nettoyeurs haute pression Kärcher. Que vous ayez besoin d'un entretien en douceur ou d'un nettoyage puissant. Les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage.
Qu'est-ce qui fait un titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM) ?
Le Guinness World Records documente et célèbre les réalisations exceptionnelles qui sont les meilleures au monde. Afin de maintenir ces normes élevées, des règles strictes régissent ce qui constitue un titre de GUINNESS WORLD RECORDS (TM).
Par conséquent, chaque titre de record doit répondre à l'ensemble des critères suivants. Ils doivent être :
- Mesurables
- Infranchissables
- Normalisables
- Vérifiables
- Basés sur une seule variable
- Les meilleurs au monde