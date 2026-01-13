Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance fournie et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. Le détergent peut être appliqué rapidement et facilement par le biais du réservoir à détergent intégré.Equipé d'une poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut également servir de deuxième poignée de transport. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck.