K 4 Power Control Home
En version Home, le K 4 Power Control est connecté via l'app Kärcher Home & Garden avec assistant. Équipé du pistolet G 160 Q Power Control et d’un Kit Home.
Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control rend simple le nettoyage de chaque surface grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Outre l'assistant d'application, l'application propose d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Une fois que le niveau de pression adapté a été trouvé, il se règle très facilement par rotation de la lance d'arrosage et peut être vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Autre équipements : système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean, poignée télescopique ainsi qu'une position de rangement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 l de détergent pour pierres.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lancesLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherDispositif d'utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher. Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Poignée télescopique réglable en hauteur
- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Spécifications
Données techniques
|Raccordement électrique (V/Hz)
|230 / 50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit d'eau (l/h)
|max. 420
|Performance de la zone (m²/h)
|30
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11,5
|Poids avec emballage (kg)
|17,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
- Pistolet haute pression: Pistolet Power Control G 160 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Videos
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 4 Power Control Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.