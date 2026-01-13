Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control rend simple le nettoyage de chaque surface grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Outre l'assistant d'application, l'application propose d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Une fois que le niveau de pression adapté a été trouvé, il se règle très facilement par rotation de la lance d'arrosage et peut être vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Autre équipements : système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean, poignée télescopique ainsi qu'une position de rangement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 l de détergent pour pierres.