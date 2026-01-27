K 7 Power Flex
Le K 7 Power Flex est le nettoyeur idéal pour un nettoyage fréquent de grandes surfaces extérieures. Équipé d'un flexible de 10 m Premium Flex évitant les nœuds. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Équipé d'un moteur refroidi par eau, le K 7 Power Flex a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les façades ou les grandes terrasses. Il est équipé d'un pistolet avec raccord Quick Connect, d'une lance Vario Power et d'une rotabuse avec jet crayon rotatif. Afin d'éviter que des nœuds se forment et de garantie une meilleure durée de vie, le K 7 Power est livré avec un flexible Premium Flex de 10 mètres. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Parmi les autres équipements, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Poignée télescopique en aluminium haut de gammeLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit d'eau (l/h)
|max. 600
|Performance de la zone (m²/h)
|60
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,3
|Poids avec emballage (kg)
|23
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|458 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobil-homes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon