Équipé d'un moteur refroidi par eau, le K 7 Power Flex a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les façades ou les grandes terrasses. Il est équipé d'un pistolet avec raccord Quick Connect, d'une lance Vario Power et d'une rotabuse avec jet crayon rotatif. Afin d'éviter que des nœuds se forment et de garantie une meilleure durée de vie, le K 7 Power est livré avec un flexible Premium Flex de 10 mètres. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Parmi les autres équipements, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main. Nettoie jusqu'à 60 m²/h.