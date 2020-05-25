Nettoyeurs mobiles sur batterie 18 V

Aperçu

La liberté à l'état pur ! Pas de câble ! Avec le nouveau KHB 6 sans fil, vous atteignez aussi les endroits éloignés des prises de courant. Cela facilite le nettoyage - surtout quand il doit être rapide !

Pression moyenne équilibrée

Grâce à l'utilisation de la lance à jet unique, le jet plat efficace et doux permet également de nettoyer les surfaces sensibles.

Puissance portable

Il tient confortablement dans la main, est prêt à l'emploi rapidement et peut être rangé de manière pratique.