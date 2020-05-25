Nettoyeurs mobiles sur batterie 18 V
Raccordez le tuyau et vous êtes prêt à démarrer : Avec les pistolets de nettoyage sans fil Kärcher avec la plateforme de batterie interchangeable de 18 V Kärcher Power, pour un nettoyage intermédiaire rapide et diversifié dans toute la maison et sans nécessiter de branchement électrique.
Produits
Ravivez l'éclat dans votre royaume
Pas de raccordement électrique ? Pas de problème ! Les pistolets de nettoyage sans fil, moyenne pression et légers, de la plateforme batterie Kärcher Power 18 V nettoient pratiquement tout autour de la maison sans avoir besoin d'une alimentation électrique. Il suffit de brancher le tuyau et c'est parti.
Pistolet de nettoyage sans fil Kärcher 18 V
Il suffit de brancher le tuyau et vous êtes prêt à commencer : Le nouveau type de nettoyage pour l'extérieur est si pratique avec le pistolet de nettoyage sans fil Kärcher. Grâce à la disposition compacte de la pompe, du moteur et de la batterie 18 V, ce dispositif de nettoyage complet se tient facilement dans la main et offre une flexibilité maximale. La pression moyenne efficace et douce rend le pistolet de nettoyage sans fil Kärcher idéal pour le nettoyage intermédiaire rapide des appareils de jardin, des meubles de jardin, des vélos, des motos et possède de nombreux autres domaines d'application dans la maison. Le nettoyeur de surface en option peut également nettoyer en profondeur de petites surfaces.
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.