Utilisation du nettoyeur vapeur
Faites disparaître la saleté à toute vapeur ! Avec un nettoyeur vapeur, vous pouvez nettoyer presque toutes les surfaces de votre habitation en profondeur, de manière hygiénique et respectueuse de l'environnement – jusque dans les moindres recoins. Et sans laisser de traces car aucun détergent n'est utilisé. Il n'y a pas non plus de résidus calcaires étant donné que l'eau est déjà déminéralisée lors de la production de vapeur.
Élimination de dépôts graisseux
1. L'acier inoxydable est tendance – mais il ne présente bien que sans dépôt graisseux. Ici, vous obtiendrez de bons résultats avec la bonnette Soft en peluche et le chiffon jaune en microfibres (accessoires spéciaux) du kit microfibres Cuisine.
2. Si le film de graisse est là depuis plus longtemps, vous ne parviendrez pas à l'éliminer en frottant. Donnez de la vapeur sans arrêt.
3. Petit à petit, la graisse sera absorbée par le chiffon. C'est pourquoi il faut penser à changer de chiffon de temps en temps.
4. Travaillez au-dessus de la surface en alternant : le suceur dans une main, le chiffon propre dans l'autre.
Nettoyage de joints
1. Pour un nettoyage ciblé des joints, utilisez la buse à jet crayon à laquelle vous pouvez ajouter une brosse ronde.
2. Avec une vaporisation directe et un mouvement rapide, vous viendrez à bout des incrustations les plus tenaces.
3. Après le nettoyage à la vapeur, la surface est séchée à l'aide d'un chiffon. Attention aux joints en silicone : ne les vaporisez que brièvement pour ne pas les abîmer.
Nettoyage des plaques de cuisson et de la cuisinière
1. La plaque vitrocéramique est une zone à problèmes pour de nombreuses méthodes de nettoyage, mais pas pour le nettoyeur vapeur ! À la brosse ronde s'ajoute une spirale en acier inoxydable. Vous la trouverez dans tous les rayons dédiés au ménage.
2. Pas de panique car, grâce à la vapeur, il n'y a aucun risque de rayer la plaque de cuisson. La vapeur forme une sorte de couche lubrifiante lors du nettoyage. Quant aux joints et aux bords de la plaque vitrocéramique, vous pouvez les nettoyer sans la bonnette, simplement avec la buse à jet crayon.
Nettoyage de la robinetterie
1. Pour ne pas griffer la robinetterie en chrome et en acier inoxydable, veuillez utiliser la buse à jet crayon. Maintenez-la à proximité immédiate de l'objet à nettoyer et attendez que le calcaire soit dissous. S'il est tenace ou s'il est dans un endroit difficile d'accès, le suceur peut être équipé d'une brosse. Frottez ensuite l'endroit en donnant des coups de vapeur.
2. Aspergez d'abord les couches de calcaire plus épaisses avec du vinaigre et laissez agir environ 5 minutes.
Nettoyage des fenêtres avec le suceur pour fenêtres
1. Avant d'utiliser le nettoyeur vapeur pour la première fois, effectuez d'abord un nettoyage en profondeur : avec le suceur à main et le chiffon, frottez toute la surface de la vitre et essuyez-la avec un chiffon sec.
Conseil pour l'hiver : lorsque les vitres sont très froides, préchauffez-les à une distance d'environ 5 cm.
2. Vaporisez ensuite les surfaces vitrées avec un suceur pour fenêtres et essuyez ensuite du haut vers le bas avec la lèvre en caoutchouc du suceur pour fenêtres.
3. Si vous nettoyez les vitres à l'extérieur, tenez compte de ce qui suit : les nettoyeurs vapeur sont des produits destinés à un usage à l'intérieur. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent être utilisés à l'extérieur ! Comme décrit sur l'image, ce problème peut toutefois être résolu.
4. Le prochain nettoyage des fenêtres sera plus simple à l'avenir après ce premier nettoyage : avec le suceur pour fenêtres, toute la vitre est vaporisée à l'intérieur et à l'extérieur du haut vers le bas à une distance de 10 centimètres.
5. Essuyez ensuite la fenêtre du haut vers le bas avec la lèvre en caoutchouc – terminez par un mouvement en biais. Pour éviter la formation de traces, essuyez la lèvre en caoutchouc avec un chiffon.
6. S'il reste l'une ou l'autre goutte sur la surface après le passage avec la lèvre en caoutchouc, ce n'est pas grave. Vous pouvez les essuyer avec un chiffon sans faire de traînée.
Nettoyage des fenêtres avec le jet crayon et le racloir
1. Exactement comme pour le nettoyage avec le suceur pour fenêtres : procédez d'abord à un nettoyage en profondeur.
2. Vaporisez ensuite la surface vitrée du haut vers le bas à l'aide de la buse à jet crayon.
3. Enlevez ensuite l'eau de la vapeur vers le bas à l'aide du racloir.
4. Pour terminer, absorbez simplement l'humidité avec un chiffon - et voilà !
Nettoyage de sols carrelés
1. Pour le nettoyage intermédiaire ou ultérieur, utilisez un chiffon que vous pliez et tendez dans le suceur sol. Pour un nettoyage très en profondeur, vous pouvez aussi utiliser le chiffon en microfibres (accessoires spéciaux).
2. Faites glisser le suceur sans arrêt une fois la vapeur libérée mais sans émettre de la vapeur en permanence. Pour venir à bout de la saleté présente sur les joints, utilisez le suceur en biais, mais aussi
en diagonale par rapport au joint.
Nettoyage de sols stratifiés
1. Avec un nettoyeur vapeur avec régulation de la quantité de vapeur (niveau minimum), vous pouvez aussi nettoyer les sols stratifiés ou les parquets (pas s'ils sont huilés ou cirés). Travaillez avec deux chiffons (= 4 couches) pour éviter au maximum que la vapeur n'entre en contact direct avec la surface.
2. Utilisez le SC 1702 uniquement en mode vapeur et ne restez pas trop longtemps au même endroit avec le suceur vapeur. Veillez à ne pas former de flaque. L'humidité résiduelle
sèche ensuite rapidement et sans laisser de traces.
Repassage
1. Si vous repassez à la vapeur, réglez votre fer à repasser à la température maximale. La sortie de vapeur permanente empêche une surchauffe de votre linge, que ce soit du coton, de la soie ou du lin.
2. Accessoire spécial Semelle anti-adhérente : Avec cet accessoire, les matières délicates et foncées ne sont pas lustrées (p. ex. le lin). Plus besoin de repasser les t-shirts imprimés sur l'envers.
3. La pression de la vapeur est telle que vous ne devez pas repasser un jean épais des deux côtés. N'appuyez pas trop fort sur le fer à repasser et passez lentement sur le vêtement – la pression de la vapeur fait le travail à votre place.
Rafraichir des vêtements
1. Avec la buse d'entretien textile supplémentaire, rafraîchir des vêtements devient un jeu d'enfant. Lissez les plis des rideaux et des vêtements simplement sans les placer sur une table de repassage. La buse élimine même les odeurs. Un vrai soulagement !
2. Le système antipeluche intégré permet d'enlever sans efforts les poils et peluches présents sur les vêtements.