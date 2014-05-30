Utilisation du nettoyeur vapeur

Faites disparaître la saleté à toute vapeur ! Avec un nettoyeur vapeur, vous pouvez nettoyer presque toutes les surfaces de votre habitation en profondeur, de manière hygiénique et respectueuse de l'environnement – jusque dans les moindres recoins. Et sans laisser de traces car aucun détergent n'est utilisé. Il n'y a pas non plus de résidus calcaires étant donné que l'eau est déjà déminéralisée lors de la production de vapeur.