Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix est facile et intuitif à utiliser. Cet appareil offre une régulation de la vapeur sur deux niveaux afin d'adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au niveau de saleté. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur à vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures typiques de la maison. Le SC 2 EasyFix nettoie toutes vos surfaces dures : meubles de salle de bain, plaques de cuisson, robinetteries, surfaces vitrées, carrelage... La buse de sol EasyFix est fournie avec l'appareil ce qui vous permet de nettoyer tous vos sols et ainsi d'éliminer toutes les traces, même les plus tenaces. Ainsi, vous pouvez nettoyer toutes ces surfaces sans le moindre produit chimique. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer les graisses et les salissures du quotidien de manière totalement hygiénique. Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent se ranger très simplement au-dessus de l'appareil et le nettoyeur dispose d'une position parking pour la buse de sol. La serpillière peut être fixée très rapidement et facilement à l'appareil et dispose d'une languette pour la retirer sansentrer en contact direct avec la saleté. Le SC 2 EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).